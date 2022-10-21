Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, durdurdukları lastik bottaki 35 göçmeni de yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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