Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, durdurdukları lastik bottaki 35 göçmeni de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.