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Türkiye
AA 24.02.2024 11:26

Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Ali İhsan Mete'nin kullandığı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy mevkisinde aynı istikametteki Gökhan Gedik yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Süleyman Çağatay Çoktutal'ın idaresindeki otomobil de önündeki kazaya karışan otomobile çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüleri ile yolcu Eda Çoktutal yaralandı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ali İhsan Mete'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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