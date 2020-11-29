Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da anaokulu ve ana sınıflarında uzaktan eğitim kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.
Aydın Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkatin çekildiği açıklamada, şu ifadlere yer verildi:
"COVID-19 salgının seyri dikkate alındığında, 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."
Etiketler: Koronavirüs Uzaktan Eğitim Yüz Yüze Eğitim
Son Haberler
- 01:21
- 00:30
- 00:36
- 00:19
- 00:02
Sıradaki Haber
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz