Aydın Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkatin çekildiği açıklamada, şu ifadlere yer verildi:

"COVID-19 salgının seyri dikkate alındığında, 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."