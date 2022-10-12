Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 23:14
- 23:15
- 23:01
- 22:53
- 22:50
Sıradaki Haber
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz