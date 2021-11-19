Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

[Fotoğraf: İHA]

Kayalıkların üzerinde kurtarılmayı beklediler

Bir diğer olayda ise Kuşadası ilçesi Poyraz Kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan 17 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.