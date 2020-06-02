Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aydın açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Devriye görevi icra eden Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında Taşburun mevkii açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 33'ü Afganistan, 9'u İran ve 1'i Irak uyruklu 43 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen düzensiz göçmenler, kimlik tespitlerinin ve gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: düzensiz göçmen aydın haberler aydın haberSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 18:28
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