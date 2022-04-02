Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ayder Yaylası'nda çığ düştü
Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düştü. O anlar yaylaya yakın bir merkezden görüntülendi.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü Ayder Yaylası'nda yüksekte biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla kaydı.
Çığın düşme anı da çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde, dağın zirvesinden kayan kar kütlelerinin hızla aşağı doğru aktığı görülürken, yaylada bulunanlar da çığ düşme anını endişeyle izledi.
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