İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor.

Öğrenciler, mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, ders materyallerine erişebiliyor.

2020 AUZEF sınav sorgulama ekranı…

Final Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı.

Sınav giriş bilgilerine AKSİS kullanıcı adı ve şifreyle https://sinav.istanbul.edu.tr adresinden sisteme giriş yapılabiliyor.

Bu hafta yapılacak final sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise belirtilmedi.

AUZEF sınav tarihleri

Bitirme Sınavı (Final): 11-12 Ocak 2020

Telafi Sınavı (Bütünleme): 15-16 Şubat 2020

Kaynak: TRT Haber