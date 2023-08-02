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Türkiye
AA 02.08.2023 00:40

Atı aracın arkasına bağlayıp koşturdu

Elazığ'ın Palu ilçesinde, hareket halindeki araca atı bağlayarak koşturan kişiye 5 bin 505 lira ceza uygulandı. Atın koşturulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bir atın hareket halindeki araca bağlandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Ekipler, yaptığı çalışmayla araç sürücüsünün S.K. olduğunu tespit etti.

S.K'ye Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 4 bin 554, İlçe Emniyet Müdürlüğünce de trafiği tehlikeye düşürmekten 951 lira ceza uygulandı ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Palu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince yapılan muayene sonucu atın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Öte yandan, atın hareket halindeki araca bağlanmış vaziyette koşturulduğu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Atı aracın arkasına bağlayıp koşturdu
Atı aracın arkasına bağlayıp koşturdu
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