Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.05.2024 10:51

Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarıldı.

Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları, saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte bir kez daha yaşadıklarını söyledi.

Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs 1919'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsun'da attığına işaret eden Vali Tavlı, "O gün Samsun'umuzda yakılan meşaleyle adeta küllerinden doğan, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan aziz Türk milleti, Cumhuriyet'imizin ilanıyla tarih sahnesinde yeniden dirilmiştir. Tam 105 yıl sonra bugün, o tarihi anın milli ve manevi atmosferini yüreğimizde hissediyor, şanlı Türk bayrağımızı coşku ve gururla temsili olarak aynı noktadan karaya çıkartarak, istikbalimizin, Cumhuriyet'imizin ve Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatı Türk gençliğine teslim ediyoruz." dedi.

Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

Törende askerler, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerler, karaya çıkardıkları Türk bayrağını izcilere teslim etti. İzciler, Türk bayrağını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin yapılacağı İlkadım Atletizm Stadyumu'na kortej eşliğinde götürdü.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk Samsun
Sıradaki Haber
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
12:05
Bakan Tekin'den, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı
11:42
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 3 polis adliyede
11:45
Atık koza ve deriden yapılan ürünlerin geliri 20 üniversiteli kıza burs olacak
11:41
Lise öğrencisi, yerli EEG başlığı üretmek için kurduğu şirkette ilk prototipi hazırladı
11:37
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk korkusunu yenmeye çalışıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Umudu taşıyan gemi: Bandırma
Umudu taşıyan gemi: Bandırma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ