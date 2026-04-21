Atatürk Köşkü 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez konakladığı Atatürk Köşkü'nün kapıları 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz açılacak.

Çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için çeşitli etkinliklerin hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın bayramlarını coşkuyla yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda 23 Nisan'da Atatürk Köşkü'nde evlatlarımızı ücretsiz ağırlayacağız. Tüm öğrencilerimize keyifli geziler diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."