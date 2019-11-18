Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı kargo bölümünün bir kısmı yıkılmaya başlandı. Yeni havalimanına büyük göçün ardından sivil kullanıma kapatılan Atatürk Havalimanı, havadan çekilen görüntülerinde uçakların yanaşmak için yer bulamadığı peronların tamamen boş olduğu görüldü. Havalimanında birkaç kargo uçağının olduğu pistin sonunda doğru olan kısmındaki kargo binasının bir bölümünün yıkılmaya başlandığı görülüyor. Kargo binasının çatısı sökülürken, demir iskeleti ise parçalara ayrılıyor. Yıkım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemeleri geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor. Ticari uçuşların sona ermesinin ardından havalimanını sadece kargo uçukları, özel jetler ve askeri uçaklar kullanabiliyor.

Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Öte yandan yıkım işlemleri, uçakların iniş ve kalkışlarında herhangi bir aksamaya neden olmuyor.

Kaynak: İHA