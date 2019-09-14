Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde, polisin dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Araçtaki 3 şüpheli, daha sonra polise ateş açtı ve başka bir araca binerek kaçmak istedi.

Bu sırada, şüphelilerin bulunduğu araç, karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı.

Şüphelilerden biri kazada hafif şekilde yaralandı.

Yaralı ile birlikte toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber