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Ataşehir'de polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı14 Eylül 2019 Cumartesi 06:04 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 06:08
İstanbul Ataşehir'de polisin dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç kaza yaptı. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde, polisin dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Araçtaki 3 şüpheli, daha sonra polise ateş açtı ve başka bir araca binerek kaçmak istedi.
Bu sırada, şüphelilerin bulunduğu araç, karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı.
Şüphelilerden biri kazada hafif şekilde yaralandı.
Yaralı ile birlikte toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesi dur ihtarı