Ataşehir'de otel yangını: 5 yaralı

Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı bir otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin tüm katlarını saran duman nedeniyle mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveniyle terastan aşağı indirildi.

Yangında yaralanan 3'ü ağır 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.

Bu arada, durumu ağır yaralılardan birisine sağlık ekiplerinin ambulansta dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.