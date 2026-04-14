Açık 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.04.2026 08:42

Associated Press: İran ve ABD heyetlerinin bir sonraki görüşmesi perşembe olabilir

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi.

Associated Press: İran ve ABD heyetlerinin bir sonraki görüşmesi perşembe olabilir

Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran yönetiminden yetkililerin, geçici ateşkes süresi dolmadan görüşme niyetinde olduğunu belirtti.

Yetkililer, yeni bir görüşmenin yapılmasına yönelik sürecin devam ettiğini ve bunu yapmak için iki tarafın da niyetinin olduğunu ileri sürerek, müzakerelere katılım sağlayacak heyetlerin kimlerden oluşacağına dair bilgi vermedi.

Görüşmelerin yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceği ancak İsviçre'nin Cenevre kentinin de ihtimaller dahilinde bulunduğunu öne süren yetkililer, müzakerelerin perşembe günü yapılabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu ima ederek, "İran'la birçok konuda anlaştık ama nükleer konusunda anlaşmadık ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İranlıların kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmamıştı.

Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İran Pakistan
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Güneydoğu'nun kuru meyve ihracatı ilk çeyrekte 68,9 milyon dolara ulaştı
11:09
Makine sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 6,6 milyar dolara yükseldi
10:57
WSJ: Suudi Arabistan, ABD'ye İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için baskı yapıyor
11:00
Doğru konuşma ve etkili sunumun şifreleri TRT Akademi'de çözülüyor
10:57
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 34 gözaltı
10:41
İşgalci İsrail'in Lübnan'a geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü
Trabzon'da sahil çamura bulandı
Trabzon'da sahil çamura bulandı
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ