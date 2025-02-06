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Türkiye
AA 06.02.2025 03:34

Asrın Felaketi'nin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor

Hatay'da yaşayanlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında anma etkinliklerinin yapılacağı alanlarda bir araya gelmeye başladı.

Asrın Felaketi'nin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na gitmeye başladı.

Ailecek meydana gidenler, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekliyor.

Alana gelenlerden Döne Tohma, yaşadıkları acıları unutmadıklarını söyledi.

Asrın Felaketi'nin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor

Bir daha bu tür acılar yaşanmamasını temenni eden Tohma, "Depreme Antakya'da yakalandım, o gün çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın. Depremde ölenlere rahmet diliyorum, hüzünlüyüz, üzüntülüyüz" dedi.

Yasemin Köse de çok büyük acı yaşadıklarını ifade ederek, "Yakınlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim, üzgünüm" diye konuştu.

İskenderun

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Anıt Alanı'nda ve çevresinde toplandı.

Esnaf tarafından alandakilere çorba ikram edildi.

Buradaki kalabalıkta bulunan Resul Daş, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

Asrın Felaketi'nin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanlarda toplanılıyor

Ailesinden 9 kişiyi kaybettiğini belirten Daş, "Çok kötü şeyler yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın, çok zordu" ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde de depremde yıkılan binaların yerindeki boş alanlara, karanfil ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü.

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