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Türkiye
DHA 07.05.2023 22:49

Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı

Bağcılar'da asker eğlencesi için toplanan kalabalık tehlikeli bir gösteri yapıldı. Motosiklet tekerine yanıcı sıvı dökülerek yakılan ateş motosiklet sürücüsüne sıçradı. O anlar kameraya yansıdı.

Bağcılar'da asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalık müzik eşliğinde dans ederken kalabalığın ortasına bir motosiklet getirildi.

Sürücünün arka tekerini patinaj yaptırdığı sırada motosikletin tekerine yanıcı bir sıvı dökülerek ateş yakıldı.

Motosiklet de alevler içinde kaldı

Arka tekeri ateşin içinde patinaja devam eden sürücüye yükselen alevler sıçradı. Ayakkabısı ve kıyafeti yanmaya başlayan sürücü motosikletin üzerinden inip ateşi söndürmeye çalıştı.

Alevlerin üzerinde kalan motosikleti de toplanan kalabalıktan bazıları kenara çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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