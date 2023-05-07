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Türkiye
AA 07.05.2023 19:30

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, araçlar sular altında kaldı.

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgede çalışma başlattı. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı Kazım Özgan, selden etkilenen mahallelerde incelemede bulundu.

Arslanköylü, taşkın sırasında kurtarılan engelli Sami Kara'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Cana bir şey olmaması bizler için teselli"

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, yaptığı açıklamada, ilçede öğleden sonra başlayan yağışların su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Arslanköylü, "En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybımızın, vatandaşımızın canına herhangi bir sıkıntının gelmemiş olması. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Malın yerine muhakkak yenisi konur. Cana bir şey olmaması bizler için teselli. Belediyemizin, AFAD'ın ekipleri, herkes gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını en kısa sürede gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah bir daha böyle sıkıntıları göstermesin inşallah. Hepimize, bütün Kozan halkımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak ekiplerin ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaraları saracaklarını kaydetti.

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