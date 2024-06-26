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Türkiye
AA 26.06.2024 11:37

Aşırı sıcaklar tarımda verim kaybına neden oldu

Tarım üretimine olumsuz etki yapan aşırı sıcaklar ürün hasatlarını öne çekerek verim kaybı yaşattı.

Aşırı sıcaklar tarımda verim kaybına neden oldu

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, borsalarının meclis toplantısı açılışında, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların yöredeki tarımsal faaliyete etkisini anlattı.

Aşırı sıcakların tarımsal ürünlerde problem oluşturduğunu belirten Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Sıcaklar tarım ürünleri üzerinde olumsuz etki yapıyor. Aşırı sıcaklar ürün hasatlarını öne çekiyor, verim kayıpları yaşanıyor. Çukurova'mız sebze ve meyve üretimi ile dikkat çekmektedir. Domates, biber, patlıcan gibi sebzeler ile karpuz, kavun, şeftali erik gibi meyveler, bölgenin tarım çeşitliliğini yansıtmaktadır. Ne var ki aşırı sıcaklar bunları da olumsuz etkilemiştir."

Bilgiç, bu sorunun aşılmasında sulama sistemlerinin modernizasyonu ve etkin su yönetiminin büyük önem taşıdığını kaydetti.

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Adana Tarım Üretimi
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