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Türkiye
İHA 26.06.2024 11:19

İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı

İstanbul Kağıthane'de, yokuş yukarı çıktığı esnada direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT şoförü, park halindeki 4 araca çarptı.

Olay, dün saat 06.20 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü Nizamettin E, yokuş yukarıya çıktığı esnada direksiyon başında uyudu.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi.

Zincirleme kazada 4 araç hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü ifade için emniyete götürüldü

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Nizamettin E'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yerine inceleme yapan polis, tutanak tutarken otobüs ve araçlar ise olay yerinden götürüldü.

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