İlçeye bağlı Küplüce Köyü'nün Karayiğit Mahallesi'nde Özden ve Necati Abanoz kardeşlere ait 4 katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Yusufeli Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi.