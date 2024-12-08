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Türkiye
İHA 08.12.2024 05:21

Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Kıyıcık mevkii tünel çıkışında heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yoldan geçen araçların heyelandan zarar gördüğü öğrenilirken, toprak altında bir araç kalıp kalmadığı ise bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yaşanan heyelan ulaşımda büyük aksamalara yol açıyor.

Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı

"Heyelan 200 metrelik bir alanda etkili oldu"

Heyelan sonrası bölgeye ulaşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu söyledi.

Ataselim "Toprak altında bir araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından tünel çıkış kamera görüntüleri inceleniyor. Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yoğun bir trafik var. Heyelan tehlikesi dwvam ettiği için henüz yol ma çalışmalarına başlanamadı. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri olarak bölgedeyiz" dedi.

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Artvin Heyelan Ulaşım
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