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Türkiye
İHA 15.02.2024 01:31

Artvin'de heyelan: Kaya parçaları tıra çarptı

Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kaya parçaları seyir halindeki tıra isabet etti. Tır sürücüsü heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Artvin'de heyelan: Kaya parçaları tıra çarptı
[Fotograf: İHA]

Artvin-Ardahan karayolunun 36'ncı kilometresinde Bağlıca mevkiinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelan sırasında, toprak ve kaya parçaları seyir halindeki Rahmi Ş. idaresindeki demir yüklü tıra isabet etti.

Tırda hasar oluşurken, olayı yara almadan atlatan sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İrili ufaklı kayaların düştüğü karayolu ulaşıma kapanırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

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