Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin'de heyelan: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.
Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Doruk, 2 tırın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 tırda ise hasar oluştuğunu kaydetti.
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