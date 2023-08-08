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Türkiye
AA 08.08.2023 19:21

Artvin'de çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Artvin'de çıkan yangında 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de çıkan yangında 2 ev hasar gördü
[Fotograf: AA]

Hızarlı köyünde Nazim Aydın ve kardeşlerine ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Artvin'de çıkan yangında 2 ev hasar gördü

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın sonucu, 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ev ve ahır sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek can kaybı ve yaralananın olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

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