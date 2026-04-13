AA 13.04.2026 09:52

Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti, 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

[Fotograf: AA]

Ilıca köyünden aldığı hastayı Şavşat Devlet Hastanesine götüren Kamil Can Pektaş idaresindeki ambulans, Çoraklı köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulansta bulunan hasta Şerafettin Sancar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan şoför ile sağlık çalışanları İrem Hazal Yalçın, Ziya Kadırhan ve refakatçi İpek Sancar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıradaki Haber
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 zanlı adliyede
SON HABERLER
11:02
67 ilde narkotik operasyonu: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:46
SGK’dan kalp sağlığına güçlü katkı: 282 ilaç geri ödeme kapsamında
10:35
İran: Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarımız tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmaz
10:35
Kalp krizi aslında 'geliyorum' diyor: Bu sinyallere dikkat
10:28
Toplam ciro endeksi şubatta arttı
10:28
Doğuda "kış" sürüyor: 317 yol ulaşıma kapandı
