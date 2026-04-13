TRT Haber 13.04.2026 08:58

Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.48'de Antalya'nın Demre ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

"Olumsuz durum bulunmuyor"

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin merkez üssü Demre olarak gösterilse de denizin açıklarında olduğunu belirterek, "Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok" dedi.

