Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 19:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Arnavutköy’de su borusu patladı: Yollar göle döndü
[Fotograf: DHA]
İstanbul Arnavutköy’de şebeke suyu aktarımını sağlayan ana borulardan birinin patlaması sonucu yolları, akaryakıt istasyonu, metro şantiyesi ve çevredeki bir parkı su bastı.
Arnavutköy Fatih Caddesi’nde bulunan su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı.
Patlayan şebeke hattından akan tonlarca su, akaryakıt istasyonu, metro şantiyesi ve çevredeki bir parkta baskına neden oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Yaklaşık 1 saat akan su, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu.
İlçede bulunan birçok mahallenin suyu kesildi. Çalışmalar ise devam ediyor.
Etiketler: İstanbul
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