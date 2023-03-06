Arnavutköy Fatih Caddesi’nde bulunan su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlayan şebeke hattından akan tonlarca su, akaryakıt istasyonu, metro şantiyesi ve çevredeki bir parkta baskına neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Yaklaşık 1 saat akan su, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu.

İlçede bulunan birçok mahallenin suyu kesildi. Çalışmalar ise devam ediyor.