Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de metro şantiyesinde kaza: 3 işçi yaralandı
İstanbul Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında yapımı devam eden metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatı koptu. Sepette bulunan 3 işçi aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle şantiyedeki çalışmalara ara verildi.
Etiketler: İstanbul İş Kazaları
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