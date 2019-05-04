Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hayata geçirilen “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” ile yanmayan sokak aydınlatmalarının arızaları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşacak.

İhbarda bulunmak için uygulamayı akıllı telefonlara indirmek ve kayıt olmak gerekiyor. Kayıt olduktan sonra da telefon numarası ve şifre ile sisteme girilerek yanmayan sokak lambasının fotoğrafı çekilip uygulamaya yüklenerek başvuru gerçekleşiyor.

Sorun belirlenen süre içerisinde çözülmezse cezai işlem uygulanıyor

Gelen ihbarlar üzerine arızalı sokak lambalarının yeri tespit ediliyor ve görevli ekipler tarafından hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Dağıtım şirketleri arızaya şehir içinde 24 saat, şehir dışında ise 48 saat içinde müdahale ediyor. Bu süre içerisinde sorun çözülmezse dağıtım şirketlerine cezai işlem uygulanıyor.

Yaklaşık 94 bin ihbar yapıldı

Aydınlatma mobil takip uygulamasını şu anda 35 bine yakın kişi kullanıyor. Yılın ilk dört ayında ise uygulama ile yaklaşık 94 bin ihbar yapıldı. Uygulama ile arızalı lambaların yanar hale getirilme oranı ise yüzde 99,4.

Haber: Tuğçe Akgül

Kamera: Murat Uykan