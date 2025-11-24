Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.11.2025 06:34

Arızalanan tur otobüsüne tır çarptı: Çok sayıda yaralı var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarında park halinde bulunan tur otobüsüne çarptı. Yaşanan kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Arızalanan tur otobüsüne tır çarptı: Çok sayıda yaralı var

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında O.T. yönetimindeki tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak yolun sağına park etti.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen tır, otobüse arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü ile otobüsteki 14 yolcu yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan tır sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
İzmir'de iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:38
Alman gazetesine itiraf: Eli kanlı İsrail askeri, Filistinlilere yapılan işkenceleri anlattı
08:35
Kaçak sigara balonları Vilnius Havalimanı'nı kapattı
08:13
Malezya, 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklıyor
08:09
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1042 dönümlük araziye el koydu
08:05
Slovenya'da ölümcül hastalığı olanlar için "destekli ölüm yasasına" ilişkin referanduma gidildi
08:02
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
FOTO FOKUS
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ