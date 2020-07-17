Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Murat Arıkan idaresindeki otomobil, Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde arızalandı.

Arızalanan aracı almak için bu noktaya İsmail Ay, çekiciyle geldi. Aracın çekiciye yüklenmesi sırada Arıkan'a ve çekiciye, Nefes Rüzgar Efe yönetimindeki otomobil çarptı.

Kaza sonrası savrulan Efe'nin kullandığı otomobile de Yüksel Tarım idaresindeki cip vurdu. Otomobilinden inen Efe'ye ise plakası henüz tespit edilemeyen bir tır çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan tır sürücüsü aranıyor

Sağlık ekipleri, Arıkan ve Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar cip sürücüsü Tarım ve çekicinin sürücüsü Ay ile Metin Tok ve Mert İlkkan Duru, Hendek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bir süre trafiğe kapanan yolun Ankara yönü, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.