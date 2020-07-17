Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Pekcan bakanlığa gelen çok sayıda şikayet üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Projeyi tanıtan Pekcan, SERBİS kapsamında 'www.servis.gov.tr'nin, tüketicilerin, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşılabileceğini duyurdu.

"Sahte yetkili servislerden korunacak"

SERBİS ile tüketiciler sahte yetkili servislerden korunacak. Tüketiciler arama motorlarından servis yetkililerine ulaşmak yerine bakanlığın adresi olan 'www.servis.gov.tr'' üzerinden aldıkları ürünün yetkili servislerine ulaşabilecek. Böylece mağduriyetler giderilecek.

1 Temmuz itibarıyla çok sayıda ithalatçı ve üretici firmanın bilgileri ayrıntılı olarak bu sistem üzerine kaydedildi. Tüketiciler tüm ürünlerin satış sonrası bilgilerine buradan ulaşabilecek.



Elektronik garanti belgesi

Garanti belgeleri ile ilgili de yeni bir uygulama devreye alındı, firmalar artık elektronik garanti belgeleri de düzenleyecek.



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