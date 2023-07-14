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Türkiye
AA 14.07.2023 11:20

Arı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa dağıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı. Ekipler, arıların saldırması nedeniyle bir süre kazaya müdahale edemedi.

Doğukan Tokmak yönetimindeki arı kovanı yüklü kamyonet, D 100 kara yolunun Sapaca köyü mevkiinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada araçtaki kovanların düşmesi sonucu arılar etrafa dağıldı. Güvenlik güçleri ve Karayolları ekipleri, arıların saldırması nedeniyle kazaya müdahale edemedi.

Arı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa dağıldı

Yaralanan sürücü, diğer arıcılar tarafından özel koruyucu elbise giyerek bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D 100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikameti, bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Güvenlik güçleri, Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Arı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa dağıldı

Etrafa dağılan kovanlar, diğer arıcılar tarafından toplanarak yol kenarına taşındı.

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Kastamonu Trafik Kazası
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Arı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa dağıldı
Arı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa dağıldı
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