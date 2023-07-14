İHA tespit etti, Sahil Güvenlik yakaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, göçmen kaçakçısı organizatörlerin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sınır birlikleriyle koordineli şekilde 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, örgüt elebaşı dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca Muğla İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak yapılan JİHA destekli operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya'nın "Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek." mesajıyla yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.