Ardahan'da kar ve tipi: Şavşat kara yolunda ulaşım aksıyor
Haber Giriş: Kaynak: AA
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Şavşat kara yolunda tırlar yolda kaldı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının yanı sıra tipi ve buzlanma da etkisini gösteriyor.
Kar ve tipi yüzünden Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere, şehrin yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Zincirsiz yola devam etmek isteyen bazı tırların kaldığı Ardahan-Şavşat kara yolunda ekipler, tuzlama çalışması başlattı.
Tır şoförü Enver Abdullah, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ancak Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde olumsuz hava koşulları ve buzlanmadan dolayı yolda kaldığını söyledi.
Etiketler: Tipi kar Ardahan Şavşat kara yolu ArdahanSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 13:03
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