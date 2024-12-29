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Türkiye
AA 29.12.2024 12:33

Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Yoğun kar ve tipi nedeniyle önceki gün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Olumsuz hava koşulları, kentin yüksek noktalarında zaman zaman ulaşımı aksatıyor.

Kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma dolayısıyla önceki gün ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolunda, ekiplerce karla mücadele çalışması yapıldı.

Kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından, yolda ağır tonajlı araçların da geçişine izin verilmeye başlandı.

Ekipler, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkii ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı geçişinde yer yer buzlanma görüldüğünü, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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