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Türkiye
AA 25.12.2023 23:46

Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde yolun ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

Kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeninden ulaşıma açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği görevlileri, yüksek noktalarda kar ile tipinin ulaşımı yer yer etkilediğini belirterek, açılan yolu kullanacak tır sürücülerine araçlarına zincir takmaları uyarısında bulundu.

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