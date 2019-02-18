Kar yağışı ve tipinin gün boyu etkisini sürdürdüğü kentte ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda kapanan Ardahan-Erzurum kara yolunun Kosor Yokuşu mevkisinde yapılan karla mücadele çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ulaşıma kapanan Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yollarında ise tipinin etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Kentte ulaşımda aksamalara yol açan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı binaların da çatısı zarar görmüş, il genelinde yarın eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA