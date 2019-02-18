Van'da akşam saatlerinde merkez üssü Saray ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Kaynak: TRT haber
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.31'de Van'ın Saray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Van'da akşam saatlerinde merkez üssü Saray ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Kaynak: TRT haber