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Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Arda Turan Emniyette ifade veriyor.

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Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma

Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavga, adli boyuta taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından savcılığın talimatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne telefonla çağrılarak ifadesine başvuruldu. Arda Turan burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı.

Futbolcu Arda Turan ile Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga eden şarkıcı Berkay'ın burnunun kırıldığı iddia edilmişti.

Arda Turan sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan yaptığı açıklamada kavgayı doğrulamış ancak kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını belirtmişti. 

"Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmasının sebebi bir 'namus' konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun."

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin de yine sosyal medyadan, eşinin burnunda 15 kırık olduğunu, gerekli hukuksal işlemleri başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: soruşturma, kavga, berkay, Arda Turan
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