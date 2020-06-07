Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Haziran'da ilçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 3 faili firar olayının şüphelileri, silahla yaralama faili 6 kişi ve haklarında aranması bulunan 10 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.