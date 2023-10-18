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Türkiye
DHA 18.10.2023 22:17

Aralarında TOMA'nın da bulunduğu 14 araç zincirleme kaza yaptı

İstanbul Üsküdar'da 13 aracın ve bir TOMA'nın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Altunizade istikametinde trafik durdu.

Aralarında TOMA'nın da bulunduğu 14 araç zincirleme kaza yaptı
[Fotograf: DHA]

Üsküdar yönünde seyir halinde olan ve freni tutmadığı öne sürülen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) önünde bulunan araca çarparak durabildi. Arkadan bazı araçlarda kaza yapan araçlara çarptı.

11 araç, 1 TOMA ve 2 motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aralarında TOMA'nın da bulunduğu 14 araç zincirleme kaza yaptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde yol ulaşıma kapatıldı.

Aralarında TOMA'nın da bulunduğu 14 araç zincirleme kaza yaptı

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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