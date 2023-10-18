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Türkiye
AA 18.10.2023 18:30

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi

Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da bazı mahallelere bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yarın saat 10.00 ile 24.00 arasında su verilemeyecek.

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da su dağıtım sisteminin daha verimli çalışabilmesi, işlerliğinin artırılması amacıyla isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

"Büyükçekmece'de Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus Mahalleleri. Çatalca'da Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri. Silivri'de Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri."

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