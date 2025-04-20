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Türkiye
İHA 20.04.2025 14:56

Araçtan kopan tekeri son anda fark etti

Antalya'da seyir halindeki safari aracı tekeri kopunca park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan ikinci teker bir iş yerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda üzerine doğru gelen tekeri son anda fark eden turist şans eseri ölümden döndü.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesinde turistleri safariye götüren Ali K.'nın kullandığı safari aracının akaryakıt istasyonunun önüne geldiği sırada tekerlerinden bir tanesi koptu.

Safari aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada, safari aracında bulunan Alman turistler Daniel Schoene ve Tiefert Czeskleda yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçtan kopan tekeri son anda fark etti

Kopan teker Rus turistin peşinden mağazaya girdi

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, safari aracının kapalı kasa kamyonete çarpmasının ardından araçtan kopan ikinci teker yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra yoldan çıkarak deri mağazasından içeri girdi.

Mağaza önüne çıkan ve üzerine doğru gelmekte olan tekeri görerek hızla içeri koşan bir Rus turist şans eseri ölümden döndü.

Öte yandan, safari aracının çarptığı aracın sürücüsünün yolun karşısında bulunan köfteciye gitmek için aracını park ettiği ve kapalı kasa kamyonetin safari aracının takla atmasını önlediği görüldü.

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Araçtan kopan tekeri son anda fark etti
Araçtan kopan tekeri son anda fark etti
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