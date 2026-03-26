AA 26.03.2026 11:46

Aracını park ettiği yeri unuttu, polise 'otomobilim çalındı' ihbarı yaptı

Amasya'dan Eskişehir'e gelen ve park ettiği aracını bulamayınca polise hırsızlık ihbarında bulunan kişinin otomobili, ekipler tarafından yan sokakta bulundu.

Aracını park ettiği yeri unuttu, polise 'otomobilim çalındı' ihbarı yaptı

Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Eskişehir'e gelen Celil Yüksel, şehre yabancı olduğu için aracını Gündoğdu Mahallesi'nde park ederek tramvayla kent merkezine gitti. Yedek anahtarını da aracın üzerinde unutan Yüksel, geri döndüğünde otomobilini bıraktığını düşündüğü Tiftikci Sokak'ta bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aracının çalındığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yüksel'in ifadesine başvuran ekipler, aracın farklı bir noktaya park edilmiş olabileceği ihtimali üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu otomobilin Tiftikci Sokak'a hiç giriş yapmadığı tespit edildi.

Bölgede arama çalışması başlatan polis ekipleri, otomobili ihbarın yapılmasından yaklaşık 10 dakika sonra bir arka paralelde bulunan Bizimkiler Sokak'ta park halinde buldu.

Aracının çalınmadığını, park ettiği sokağı unuttuğunu anlayan ve ekiplere teşekkür eden Yüksel, "Arabayı yanlış yere koyduğumdan bulamadım. Allah razı olsun, polisler bulup elime teslim etti. Otomobilim çalındı sandım, meğer koyduğum yeri unutmuşum. Aracımı 10 dakikada buldular." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Amasya Polis
