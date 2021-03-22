Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracını çamaşır suyuyla yıkayan otomobil tamircisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kepez ilçesinde aracını yıkadığı çamaşır suyundan etkilenerek fenalaştığı belirtilen otomobil tamircisi, hastanede yaşamını yitirdi.
Tamirci Mesut Saygın, dün otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra evinde fenalaştı. Hastaneye başvuran Saygın, serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.
Saygın bir süre sonra evinde yeniden fenalaştı. Çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Saygın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çamaşır suyunu fazla teneffüs etti
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Saygın'ın cenazesinin, Aydın'da toprağa verileceği öğrenildi.
Saygın'ın, çamaşır suyunu fazla teneffüs etmesi nedeniyle zehirlendiği tahmin ediliyor.
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