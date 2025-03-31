Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 31.03.2025 06:22

Antalya'ya bahar ayında "kar" sürprizi

Antalya’da geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini yağmura ve kar yağışına bıraktı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda etkili olan yoğun kar sebebiyle ekipler temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Antalya'ya bahar ayında "kar" sürprizi

Antalya'da etkili olan yağış, yükseklerde kendini kar olarak gösterdi.

Akseki - Seydişehir yolunda 1825 metre rakımlı Alacabel’de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ile birlikte yaklaşık 10 kilometrelik mesafede kar yağışı etkili oldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bölgede yoğun ve etkili olan kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Alacabel’de kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmalarının ardından ise yolda kalan araçlar yoluna devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

ETİKETLER
Antalya Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
Bayram tatili nedeniyle Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu
14:55
Gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi
14:53
Sağlık Bakanlığı: Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım
14:54
TRT Akademi’den dijital medyada A’dan Z’ye video eğitimi
14:47
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
14:53
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ