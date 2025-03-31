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Türkiye
DHA 31.03.2025 04:38

Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç karayolunda meydana geldi. Orhan Arslan yönetimindeki otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, yanında bulunan Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan diğer otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı. Zeybekoğlu, olay yerine gelen ambulansla sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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