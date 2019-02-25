Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Antalya İl Müftüsü Osman Ortan ile Akdeniz Üniversitesi Camii inşaatında incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, eksiklerin tamamlanarak caminin bir an önce bitirilmesi için talimat verdi.

Camideki çalışmalar son aşamada

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, camideki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Mihrap, minber, kürsü ile halıların ve aydınlatma malzemelerinin siparişlerinin verildiğini kaydeden Karaloğlu, "Camiyi ramazan ayına yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çok ciddi parasal kaynağa ihtiyacımız var. Allah razı olsun, şimdiye kadar çok destek verildi ancak son bir çağrıyla daha hayır yapmak isteyen vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." dedi.

"Antalya'nın en büyük camisi olacak"

Akdeniz Üniversitesi Camisi'nin Antalya'nın en büyük camisi olacağını ifade eden Karaloğlu, camide aynı anda 15 bin kişinin ibadet yapabileceğini vurguladı.

Caminin önemli günlerde de Türkiye çapındaki etkinliklere ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Karaloğlu, "Caminin ana kubbesinde avize olmayacak. Süslemelerin avizeyle kapatılması istenmedi. Kenardaki küçük kubbelerde avizeler olacak. Güzel bir eser oldu, emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Caminin özellikleri

Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari tarzında 35 dönüm alanda inşa edilen cami, 36 metre çapında ve yerden 42,5 metre yükseklikteki kubbesiyle Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Ana kubbenin üzerinde çeşmi bülbül tarzında elde dövme bakırdan yapılacak alem, 7 metrelik boyuyla öne çıkacak. Caminin 86,5 metre boyundaki 4 minaresi ise Selimiye Camisi'nin usullerine göre yapıldı.

İnşaatında 10 bin ton yığma taş kullanılan caminin büyük kısmı, oyma yöntemiyle işlendi. Caminin içine devasa taştan oyma hat levha dualar yerleştirildi.

Kaynak: AA